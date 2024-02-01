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TOFAŞ alevlere teslim oldu o anlar kamerada - Son Dakika
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TOFAŞ alevlere teslim oldu o anlar kamerada

TOFAŞ alevlere teslim oldu o anlar kamerada

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan TOFAŞ'ın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

01.02.2024 17:03  Güncelleme: 17:07
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TOFAŞ alevlere teslim oldu o anlar kamerada

HATAY - Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan TOFAŞ'ın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki TOFAŞ'ın yanmaya başladığını fark eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangında TOFAŞ kullanılmaz hale geldi. TOFAŞ'ın alevlere teslim olduğu anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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