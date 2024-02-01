TOFAŞ alevlere teslim oldu o anlar kamerada
HATAY - Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan TOFAŞ'ın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki TOFAŞ'ın yanmaya başladığını fark eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangında TOFAŞ kullanılmaz hale geldi. TOFAŞ'ın alevlere teslim olduğu anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.
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