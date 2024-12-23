Nevşehir'de Tofaş bahçeye böyle uçtu
NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil bir evin bahçesine uçtu. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak'ta meydana gelen kazada; M.İ. idaresindeki 68 ADZ 443 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak bir evin bahçe duvarından aşağıya uçtu.
Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, otomobilin bahçeye düşme anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tofaş Bahçeye Uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika
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