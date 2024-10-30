Tofaş kazası: 2 ölü, 1 yaralı

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Tofaş ağaca çarparak ikiye ayrıldı, araçtaki iki kişi hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta ağaca çarpan Fiat-Tofaş ikiye ayrıldı, otomobil metal yığınına döndü. Otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Bulvarı kent merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Geyraz mevkiiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. İkiye bölünen aracın parçaları tarlaya saçıldı. Fiat-Tofaş marka otomobil metal yığınına döndü. Otomobilde bulunan Salih Taşkafa ve Sevgi Horumdüzü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı M. S. ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.