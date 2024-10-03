Tofaş kazasında 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Tofaş kazasında 1 ölü, 3 yaralı

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Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan Tofaş marka araç ikiye bölündü, 1 kişi öldü, 3 yaralandı.

03.10.2024 01:29
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Aydınlatma direğine çarpan Tofaş ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Derinkuyu- Gülağaç karayolu Yazıhüyük- Suvermez kavşağında meydana geldi. Yusuf Yeşil'in kullandığı 18 LF 498 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kavşağa geldiği sırada aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak bir akaryakıt istasyonun aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ikiye bölündü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araç sürüsü Yusuf Yeşil olay yerinde hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemeden sonra hayatını kaybeden sürücü Yusuf Yeşil'in cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Yeşil'in babasının da trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tofaş kazasında 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

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