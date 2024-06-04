TOFAŞ'lar kafa kafaya çarpıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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TOFAŞ'lar kafa kafaya çarpıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde kafa kafaya çarpışan ve hurdaya dönen araçlardan sürücüler burunları bile kanamadan çıktı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından otomobiller yol kenarına alınırken, yolda tehlike yaratacak araç parçaları temizlendi.

04.06.2024 11:09
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TOFAŞ'lar kafa kafaya çarpıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İkinci kaza diğer sürücülerin dikkatiyle önlendi

Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde kafa kafaya çarpışan ve hurdaya dönen araçlardan sürücüler burunları bile kanamadan çıktı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat D-400 karayolu üzerinde bulunan Tekandız ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden gelen Mehmet Zengin'in kontrolünde ki 67 ZD 561 plakalı TOFAŞ marka otomobil Tekandız Kavşağı'na geldiğinde kavşak sistemi içerisinde U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 07 CFD 17 plakalı TOFAŞ marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Hurdaya önen iki aracın sürücüleri kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından yol ortasında kalan otomobiller Trafik ve Jandarma ekipleri ile vatandaşların yardımıyla itilerek yol kenarına alınırken, yolda tehlike yaratacak araç parçaları trafik ve jandarma ekipleri tarafından yoldan temizlendi.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Tofaş, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TOFAŞ'lar kafa kafaya çarpıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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