TOGG Yangınında Kaçak Elektrik İfşa Edildi

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TOGG'un yandığı evde kaçak elektrik çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un alev aldığı evdeki elektriğin kaçak olduğu belirlendi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, 4 Ekim Cuma günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Çiftekuyu kırsal Mahallesinde şarj edilirken alev alarak yanmaya başlamıştı. Yaşanan olay sonrası TOGG firması aracın neden alev aldığını inceledi. Yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığı belirtilmişti.

TOGG tarafından yapılan açıklamada "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere TOGG Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

Dicle Elektrik ekipleri evde kaçak elektrik tespit etti

Dicle Elektrik ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Elektrik tesisatını inceleyen ekipler, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.