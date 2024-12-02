Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu\'nda Müdahale Gerektirmeyen Kırık Tespit Edildi

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Trafik kazası geçiren başkan Yazıcıoğlu'nda müdahale gerektirmeyen kırık tespit edildi

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe, trafik kazası geçiren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir kaç güne taburcu olacağını söyledi.

Dün akşam Tokat'a gittiği esnada Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası geçiren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Çorum'daki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi devam edilen Başkan Yazıcıoğlu'nun göğsünde kırık tespit edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe, başkan Yazıcıoğlu'nun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Gökçe, başkan Yazıcıoğlu'nun bir kaç güne taburcu edileceğini söyledi.

"Genel durumu iyi, birkaç gün misafir edeceğiz"

Başkan Yazıcıoğlu'nda müdahale gerektirmeyen bir kırık olduğunu söyleyen TOGÜ Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe, "Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu dün gece 12.00 gibi hastanemize sevk edildi. Yaptığımız incelemelerde göğüs kafesinde iman tahtası dediğimiz kemiğin ön yüzeyinde küçük bir kırık gördük. Herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmeyen sadece takip edilerek incelenmesi gereken bir kırığımız var. Ona yönelik başkanımızın semptomatik dediğimiz ağrılarına yönelik ağrı kesici tedavilerini uygulamaktayız. Şu anda takip etmekteyiz. Genel durumu çok iyi. Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Bir iki gün konuk edeceğiz. Takip edeceğiz. Ağrılar azaldığı zaman da taburcu edeceğiz" dedi.