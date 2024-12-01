Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Zincirleme Kaza Geçirdi

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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralandı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 tır ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve makam aracı şoförü yaralandı.

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bulunduğu makam aracı, bir tır, bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ve makam aracı şoförünün de arasında olduğu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ve makam aracı şoförü kendi imkanları ile Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Diğer yaralıların ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Başkan Yazıcıoğlu ve makam aracı şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.