Tokat'ın Niksar ilçesinde dikkatsiz silah kullanımı sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tokat'ın Niksar ilçesinde dikkatsiz silah kullanımı sonucu bir kişi yaralandı

Tokat\'ın Niksar ilçesinde dikkatsiz silah kullanımı sonucu bir kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.U. isimli bir kişi arkadaşıyla birlikte tarlada oturduğu sırada silahla oynamaya başladı. Tabancanın ateş alması sonucunda A.U. bacağından yaralandı. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, silah da delil olarak polis merkezine götürüldü.

19.02.2024 13:44  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde dikkatsiz silah kullanımı sonucu bir kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.U. isimli bir kişi arkadaşıyla birlikte tarlada oturduğu sırada silahla oynamaya başladı. Tabancanın ateş alması sonucunda A.U. bacağından yaralandı. Olay sırasında kurşunun arkadaşına isabet etmemesi faciayı önledi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, silah da delil olarak polis merkezine götürüldü. - TOKAT

Kaynak: İHA

Niksar, Bağlar, Tokat, Güvenlik, Yaralanma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ın Niksar ilçesinde dikkatsiz silah kullanımı sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:44:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ın Niksar ilçesinde dikkatsiz silah kullanımı sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement