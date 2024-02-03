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Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan riski: Cami minaresi evin üzerine devrildi - Son Dakika
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Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan riski: Cami minaresi evin üzerine devrildi

Tokat\'ın Niksar ilçesinde heyelan riski: Cami minaresi evin üzerine devrildi

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde yaşanan heyelan riski nedeniyle caminin minaresi bir evin üzerine devrildi. Evlerin tedbir amaçlı boşaltılması sayesinde olası bir facia önlendi.

03.02.2024 23:19
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Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyündeki heyelan riski nedeniyle kapatılan caminin minaresi bir evin üzerine devrildi. Evlerin tedbir amaçlı boşaltılması olası faciayı önledi.

Niksar'ın Günebakan köyünde, 2021 yılında yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 3 yıl içinde meydana gelen zemin hareketliliği, köydeki birçok binada çatlaklara yol açtı. Bu durum, köy sakinlerinde paniğe neden oldu. Vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi. AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından risk altındaki 10 ev boşaltıldı. Köy meydanındaki çatlaklar artarken, tedbir amaçlı boşaltılan meydan camisinin minaresi de bir evin üzerine devrildi. Evlerin önceden tedbir amaçlı boşaltılması olası faciayı önledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan riski: Cami minaresi evin üzerine devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan riski: Cami minaresi evin üzerine devrildi - Son Dakika
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