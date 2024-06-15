Tokat'ın Niksar ilçesinde servis ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde servis ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, 15.00 sıralarında D-100 karayolu Niksar- Erbaa arası Gürçeşme kasabası kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Niksar istikametinden Erbaa yönüne giden Hikmet Karabey yönetimindeki 34 LAZ 696 plakalı Volkswagen markalı servis minibüsü Gürçeşme kasabası kavşağına gelince dönmek istedi. Bu sırada aynı istikametten ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 34 EB 0734 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı. Kaza nedeniyle minibüs yan yattı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - TOKAT