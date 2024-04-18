Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Çankırı AFAD Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesine sevk edildi.
Saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Çankırı AFAD Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesine sevk edildi. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı AFAD Arama Kurtarma Ekibi, Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki deprem bölgesine sevk edildi - Son Dakika
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, para istediği annesinden istediği cevabı alamayınca kendini yakmaya çalıştı. Alevler, olaya müdahale etmeye çalışan annenin üzerine sıçradı. Yaşlı kadın hayati tehlike taşıyacak şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi. Amasya'da Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde depremden dakikalar sonra bir ahırda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen bir otomobile motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olan genç yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?