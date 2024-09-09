Şehit Jandarma Kızılateş Tokat\'ta Uğurlandı

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Tokat şehidini son yolculuğuna uğurladı

TOKAT - Tunceli'de meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı, Tunceli'de düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenaze namazı ikindi namazını müteakip Ali Paşa Cami'nde kılındı. Cenaze namazına Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Erenler Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Kızılateş'in 4 kardeş olduğu, kendisinin de evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.