Tokat Sulusaray'da meydana gelen depremin merkez üssü olan köydeki kırıklar dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Tokat Sulusaray'da meydana gelen depremin merkez üssü olan köydeki kırıklar dron ile görüntülendi

Tokat Sulusaray\'da meydana gelen depremin merkez üssü olan köydeki kırıklar dron ile görüntülendi

Tokat Sulusaray'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Buğdaylı köyüne giden İhlas Haber Ajansı ekibi, fay hattındaki kırıkları dron ile görüntüledi. Deprem sırasında oluşan büyük yarıklar görüntülere yansıdı.

19.04.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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Tokat Sulusaray'da meydana gelen 5.6'lık depremin merkez üssü olan köye giden İhlas Haber Ajansı ekibi fay hattındaki kırıkları dron ile görüntüledi.

Tokat merkeze 64, Sulusaray ilçesine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyünde önceki gün 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sulusaray başta olmak üzere birçok ilçe ve köyden de hissedildi. Depremin merkez üssü olan köye giden İhlas Haber Ajansı muhabirleri kırılmanın olduğu fay hattını dron ile görüntüledi. Deprem sırasında oluşan büyük yarıklar görüntüye yansıdı.

"Yer patlamış gibi hissettim"

Buğdaylı köyü sakinlerinden Fatih Şahin, "Burası depremin merkez üssü olan yer. Dronla baktığımız yerlerdeki yarıklar depremden önce yoktu. Depremden sonra oluştu. Deprem anında dışarıdayım yer patlamış gibi hissettim" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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