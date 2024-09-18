Tokat'ta 2 Katlı Evde Yangın: Mahallede Panik - Son Dakika
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Tokat'ta 2 Katlı Evde Yangın: Mahallede Panik

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Tokat'ın Turhal ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan kısmında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın mahallede paniğe neden olurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi için soruşturma başlatıldı.

18.09.2024 18:24  Güncelleme: 18:28
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Alevler pencerelerden taştı, mahallede panik yaşandı

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Turhal ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin depo olarak kullanılan birinci katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Pencerelerden taşan alevler mahallede paniğe neden oldu. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, olay yerine hızla Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla yayıldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardım etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde alevler evin üst katına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat\'ta 2 Katlı Evde Yangın: Mahallede Panik
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta 2 Katlı Evde Yangın: Mahallede Panik - Son Dakika

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