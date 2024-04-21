Tokat'ta Aracına Yorgun Mermi İsabet Eden Sürücü İsyan Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tokat'ta Aracına Yorgun Mermi İsabet Eden Sürücü İsyan Etti

Tokat\'ta Aracına Yorgun Mermi İsabet Eden Sürücü İsyan Etti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Emre Kanbulat, evinin bahçesine park ettiği aracının ön camına yorgun mermi isabet etmesi üzerine tepki gösterdi. Kanbulat, çocuklarının da tehlikede olduğunu belirterek daha duyarlı olunmasını istedi.

21.04.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta yaşayan Emre Kanbulat, evinin bahçesine park ettiği aracında yaşadığı olayla sarsıldı. Aracının ön camına yorgun mermi isabet eden Kanbulat, "Mermi havada durmuyor. Çocuklarımıza da isabet edebilirdi" diyerek tepki gösterdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Emre Kanbulat, aracını Yunus Emre Mahallesi Derman Sokaktaki evinin bahçesine park etti. Bir süre sonra aracına gelen Kanbulat hayatının şokunu yaşadı. Aracın ön camına yorgun mermi isabet ettiğini gören sürücü, duruma isyan etti.

"Mermi havada durmuyor, bir yere düşüyor"

Aracına yorgun mermi isabet eden Emre Kanbulat, "Evimin önünde park halindeki aracıma yorgun mermi düştü. Bu durumu daha önce de yaşadık. Bir arkadaşımızın kızı vefat etti. Evin önünde bizim kızlarımız da var, çocuklarımız da var, oynuyorlar. Daha duyarlı olsunlar. Bu mermi havada kalmıyor. Bir yere düşüyor. Araba bizim için önemli değil ama çocuklarımızın başına bir şey gelse biz ne yaparız yani? Sizin çocuğunuzun da başına gelebilir. Her şey olabilir. Ama çocuklarımıza bir şey olmasın başka bir şey istemiyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Aracına Yorgun Mermi İsabet Eden Sürücü İsyan Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları hayat kadınları üzerinden savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları hayat kadınları üzerinden savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller
14:25 Korkunç iddia: İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş, eski sevgilisi tarafından öldürüldü Korkunç iddia: İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş, eski sevgilisi tarafından öldürüldü
13:57 Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay’a attı Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo! Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay'a attı
13:31 Çikolata tartışması alevleniyor Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO’sunda art arda yeni açıklamalar Çikolata tartışması alevleniyor! Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO'sunda art arda yeni açıklamalar
11:44 Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor PKK’yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! PKK'yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret
14:55 Ünlü oyuncu Aslı Omağ’ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti
13:41 Gaziantep’te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü
12:38 Survivor All Star’da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek
11:46 İmplant tedavisinde diş vidası beyne saplandı İmplant tedavisinde diş vidası beyne saplandı!
11:29 İstanbul’da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı İstanbul'da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı
11:14 TBMM’de gündem bu hafta epey yoğun Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor TBMM'de gündem bu hafta epey yoğun! Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor
11:09 Devlet hastanesinde gizli kamera skandalı Yıllarca kaydetmiş Devlet hastanesinde gizli kamera skandalı! Yıllarca kaydetmiş
10:42 Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi’ni 8,5 milyar TL borca sokmuş Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi'ni 8,5 milyar TL borca sokmuş
10:16 İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
10:10 Tatbikatta 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp Tatbikatta 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 15:06:14. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Aracına Yorgun Mermi İsabet Eden Sürücü İsyan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement