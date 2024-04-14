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Tokat'ta hareketli dakikalar: Otobüsü durdurup muavini rehin aldı

TOKAT - Tokat'ta Şanlıurfa'dan Samsun'a giden Topçam firmasına ait yolcu otobüsünde kırdığı soda şişesiyle muavini rehin alan Sercan C. (35), polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Samsun'a gittiği öğrenilen Topçam firnasına ait yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan C. yanında bulundurduğu soda şişesini kırarak, yolcuları rehin almaya çalıştı. Bu sırada otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazıyla yolcular otobüsden indi. Bunun üzerine şahıs muavini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin operasyonu ile Sercan C. gözaltına alındı. Olayın ardından yolcular otobüse binerek Samsun'a gitmek üzere yoluna devam etti. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulaması sürüyor.