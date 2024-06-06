Tokat'ta Hawala Yöntemiyle DEAŞ'a Para Aktaran 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Tokat'ta Hawala Yöntemiyle DEAŞ'a Para Aktaran 3 Şahıs Yakalandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, illegal para transferi sistemi olan 'hawala' yöntemiyle terör örgütü DEAŞ'a para aktardıkları tespit edilen 3 şahıs yakalandı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

06.06.2024 14:10
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Tokat'ta illegal para transferi sistemi "Hawala" yöntemiyle terör örgütü DEAŞ'a para aktaran 3 şahıs yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Terör Örgütünün ildeki eylem ve faaliyetlerinin tespit ve engellenmesi ile örgütün finans yapısının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda "hawala" yöntemi ile terör örgütüne para transferleri yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu L.K.Y.A.S, A.Y.N ve Suriye uyruklu Ş.C isimli şahıslara 6415 Sayılı "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Üye Olma" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı. Adli makamların talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Hawala Yöntemiyle DEAŞ'a Para Aktaran 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Hawala Yöntemiyle DEAŞ'a Para Aktaran 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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