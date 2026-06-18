Tokat'ta İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

18.06.2026 20:31
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Zile'de iş kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Yusuf Poyraz hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Zile ilçesine bağlı Reşadiye köyünde faaliyet gösteren Maksima-Egecen İş Ortaklığı firmasına ait çalışma sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, firmada çalışan Yusuf Poyraz (19), loader (yükleyici) iş makinesinin hidrolik borusunun patlaması sonucu kaza geçirdi. Patlamanın etkisiyle yükleyicinin ağız kısmında bulunan cam takviyeli polietilen borunun üzerine yuvarlanan Poyraz, boru ile tır kasası arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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