Tokat'ta kavşakta iki otomobil çarpıştı; kazada 83 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Tokat-Niksar kara yolundaki Yazıbaşı Köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu Halil Çetinkaya (83) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan B.Y., A.Y. ve S.Y. hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Tokat'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Tokat-Niksar kara yolundaki Yazıbaşı Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tokat'tan Niksar istikametine giden B.Y. (33) yönetimindeki 60 AY 763 plakalı otomobil, kavşaktan çıktığı belirtilen Halil Çetinkaya (83) idaresindeki 60 AP 225 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan B.Y., A.Y. (50) ve S.Y. (13) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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