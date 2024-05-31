Tokat'ta Nakliye Kamyonu Arka Kapısı Açık Trafikte Seyrederken Görüntülendi - Son Dakika
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Tokat'ta Nakliye Kamyonu Arka Kapısı Açık Trafikte Seyrederken Görüntülendi

Tokat\'ta Nakliye Kamyonu Arka Kapısı Açık Trafikte Seyrederken Görüntülendi

Tokat'ta bir nakliye firmasına ait kamyon, arka kapısı açık olarak trafikte seyrederken bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kamyonun arka kapısının önünde oturan şahsın rahat hareketleri ise dikkat çekti. Olay, Behzat Balvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi.

31.05.2024 11:38
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Tokat'ta, nakliye firmasına ait kamyon, arka kapısı açık olarak trafikte seyrederken görüntülendi. Kapı önünde oturan şahsın rahat hareketleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay sabah saatlerinde kentteki Behzat Balvarı'nda yaşandı. Seyir halindeki bir nakliye kamyonunun arka kapağı açık halde trafikte ilerlediği görüldü. Açık kapının önünde oturan şahsın rahat hareketleri dikkatlerden kaçmadı. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi. Trafikte bu şekilde ilerleyen kamyon daha sonra gözden kayboldu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Nakliye Kamyonu Arka Kapısı Açık Trafikte Seyrederken Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Nakliye Kamyonu Arka Kapısı Açık Trafikte Seyrederken Görüntülendi - Son Dakika
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