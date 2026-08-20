Tokat\'ta Okul Bahçesinde Bıçaklı Kavga

Tokat'ta okul bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi 3 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Okulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde buluşan arkadaş grubu içerisinde B.S. ile M.T.Y. arasında iddiaya göre hırka verme meselesi nedeniyle önce sözlü tartışma çıktı. Karşılıklı hakaretlerin ardından büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.T.Y., yanında bulunan bıçakla B.S.'yi 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan B.S., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada M.T.Y. de hafif şekilde yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı okul bahçesinde çalışma yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.