Tokat\'ta Suda Bulunan Ceset 83 Yaşındaki Ali Ceylan\'a Ait

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Tokat'ın Turhal ilçesinde sabah saatlerinde Yeşilırmak'ta bulunan erkek cesedinin 83 yaşındaki Ali Ceylan'a ait olduğu tespit edildi.

Kesikbaş Köprüsü altında su yüzeyindeki cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ırmağa girerek cesedi iple bağlayıp kıyıya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin 83 yaşındaki Ali Ceylan'a ait olduğu belirlendi. Ceylan'ın nasıl suya düştüğü araştırılırken, cesedin sürüklenerek bölgeye geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT