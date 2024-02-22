Tokat'ta tekmeli, yumruklu, sandalyeli kavga kamerada - Son Dakika
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Tokat'ta tekmeli, yumruklu, sandalyeli kavga kamerada

Tokat\'ta tekmeli, yumruklu, sandalyeli kavga kamerada

Tokat Merkez kafeler sokağında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi sandalye ile yerdeki vatandaşı darp etti. Kısa sürede büyüyen tartışma sandalyelerle saldırıya dönüştü. Tekme, yumruk ve sandalye ile acımasızca saldırıya uğrayan şahıs dayak yedi. Kavga sonrası grup olay yerinden uzaklaştı.

22.02.2024 23:49  Güncelleme: 23:53
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Tokat'ta tekmeli, yumruklu, sandalyeli kavga kamerada

TOKAT - Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi sandalye ile yerdeki vatandaşı darp etti.

Tokat Merkez kafeler sokağında henüz bilinmeyen bir sebeple isimleri öğrenilemeyen iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli şahıslar, birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Taraflardan biri kavgadan kaçmaya çalışan bir şahsı aralarına alarak yere düşürdü. Tekme yumruk ve sandalye ile acımasızca saldırıya uğrayan şahıs dayak yedi. Bir gencin dayak yiyen vatandaşın yere düşen telefonunu verdiği görüldü. Kavga sonrası grup olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta tekmeli, yumruklu, sandalyeli kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta tekmeli, yumruklu, sandalyeli kavga kamerada - Son Dakika
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