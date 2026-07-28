Tokat\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil ters döndü. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tokat- Sivas kara yolu Sivas kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Y.K. (58) yönetimindeki 34 RBM 329 çekici plakalı tır ile M.T. (22) idaresindeki 60 AEY 317 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki M.T. (26) yaralandı. Ambulans ile hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.