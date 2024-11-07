Tokat'ta Yangın: Baba ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

3.Sayfa

Tokat'ta yangında evde uyuyan baba ve 3 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve 3 yaşındaki oğlu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Fatih Mahallesi Fatih Sokak'ta Durmuş ve Gülay U. çiftinin ikamet ettiği 2 katlı evin oturma odasında yangın çıktı. Sabah çocuğunu okula bırakmak için evden ayrılan Gülay U., dönüşte evi saran yoğun dumanları görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde uyuyan ve dumandan etkilenen baba Durmuş U. ve 3 yaşındaki oğlu Cihangir U.'yu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Elektrik prizinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın sonrası ilk müdahalesi yapılan Cihangir U. hayati tehlikesi nedeniyle hastaneye sevk edilirken, bilinci açık olan baba Durmuş U'nun tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yaklaşık bir saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.