Tokat\'taki 4,1\'lik deprem nedeniyle düğün salonunun tavanı çöktü

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Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçe düğün salonu tavanında çökme meydana geldi.

DÜĞÜN SALONUNUN TAVANI ÇÖKTÜ

Tokat'a 71, Turhal ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Üçyol köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.03'te meydana gelen deprem Turhal ilçe merkezinde de hissedildi. Depremden dolayı Turhal ilçesinde bulunan bir düğün salonunun tavanında çökme meydana geldi.

NİŞAN SIRASINDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Nişan merasimi sırasında salonun tavanında bulunan taş yün ve onları taşıyan levhalar masa üzerlerine düştü. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

TOKAT 5,6'LIK DEPREMLE İLE SARSILMIŞTI

2 gün önce kentin Sulusaray ilçesinde yaşanan 5.6'lık deprem, ilçede pek çok binada hasara neden olmuş, ardından yaşanan sarsıntılar paniğe neden olmuştu. Yozgat'ı da etkileyen sarsıntı sonrası Tokat'ta ve Yozgat'ın üç ilçesinde eğitime 1 gün ara verilmişti.