Tokat'taki 4,1'lik deprem nedeniyle düğün salonunun tavanı çöktü - Son Dakika
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Tokat'taki 4,1'lik deprem nedeniyle düğün salonunun tavanı çöktü

Tokat\'taki 4,1\'lik deprem nedeniyle düğün salonunun tavanı çöktü

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen 4,1'lik depremin ardından ilçedeki bir düğün salonunun tavanı çöktü. Nişan merasimi sırasında gerçekleşen olayda şans eseri yaralanan olmadı.

21.04.2024 17:16  Güncelleme: 18:27
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Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçe düğün salonu tavanında çökme meydana geldi.

DÜĞÜN SALONUNUN TAVANI ÇÖKTÜ

Tokat'a 71, Turhal ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Üçyol köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.03'te meydana gelen deprem Turhal ilçe merkezinde de hissedildi. Depremden dolayı Turhal ilçesinde bulunan bir düğün salonunun tavanında çökme meydana geldi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde deprem nedeniyle düğün salonunda çökme meydana geldi

NİŞAN SIRASINDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Nişan merasimi sırasında salonun tavanında bulunan taş yün ve onları taşıyan levhalar masa üzerlerine düştü. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde deprem nedeniyle düğün salonunda çökme meydana geldi

TOKAT 5,6'LIK DEPREMLE İLE SARSILMIŞTI

2 gün önce kentin Sulusaray ilçesinde yaşanan 5.6'lık deprem, ilçede pek çok binada hasara neden olmuş, ardından yaşanan sarsıntılar paniğe neden olmuştu. Yozgat'ı da etkileyen sarsıntı sonrası Tokat'ta ve Yozgat'ın üç ilçesinde eğitime 1 gün ara verilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'taki 4,1'lik deprem nedeniyle düğün salonunun tavanı çöktü - Son Dakika

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