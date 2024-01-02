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Tokyo'da Haneda Havalimanı'nda Yolcu Uçağı Sahil Güvenlik Uçağıyla Çarpıştı - Son Dakika
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Tokyo'da Haneda Havalimanı'nda Yolcu Uçağı Sahil Güvenlik Uçağıyla Çarpıştı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda meydana gelen olayda, bir yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı çarpıştı. Çarpışmanın ardından yolcu uçağı alev aldı ve büyük bir yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tokyo\'da Haneda Havalimanı\'nda Yolcu Uçağı Sahil Güvenlik Uçağıyla Çarpıştı
02.01.2024 - 12:35,
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda sahil güvenlik uçağı ile çarpışan yolcu uçağı alev aldı. - TOKYO

Kaynak: İHA
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Japonya, Tokyo, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokyo'da Haneda Havalimanı'nda Yolcu Uçağı Sahil Güvenlik Uçağıyla Çarpıştı - Son Dakika
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