Tokyo'da Haneda Havalimanı'nda Yolcu Uçağı Sahil Güvenlik Uçağıyla Çarpıştı
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda meydana gelen olayda, bir yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı çarpıştı. Çarpışmanın ardından yolcu uçağı alev aldı ve büyük bir yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
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2.01.2024 14:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Tokyo'da Haneda Havalimanı'nda Yolcu Uçağı Sahil Güvenlik Uçağıyla Çarpıştı - Son Dakika