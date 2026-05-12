Tomarza'da Amca-Yeğen Kavgası: 7 Yıl 6 Ay Hapis

12.05.2026 17:52
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde amca yeğen arasında yaşanan kavgada baba ve oğluna ceza verildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde amca yeğen arasında çıkan kavgada yargılanan baba ve oğluna ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ocak ayında meydana gelen olayda; B.T. ile amcası Ö.T. arasında yaşanan kavgada silahlar konuşunca konu yargıya taşınmıştı. İddiaya göre; baba B.T. ve oğlu A.T., Ö.T.'nin evine gelerek önce silah ateş açmış, ardından da üzerine araç sürmüşlerdi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu konuyla ilgili yargılamaya Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tarafların katılmadığı duruşmada, Ö.T.'nin avukatı kasten yaralama suçunu kabul etmediklerini dile getirirken, B.T. ve A.T.'nin avukatı ise silah sıkmanın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti savcılık mütalaasından sonra bir ara talep etti. Aranın ardından açıklanan kararda, Ö.T.'nin kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasının meşru müdafaa olmasından dolayı beraatına, Ö.T.'nin eşinin silahını kullanmasından 1 yıl 15 gün cezalandırılmasına, silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay cezalandırılmasına ama iki ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, F.T. içinde için de yaralamadan kaynaklı para cezasına çarptırılmasına, yine bu ceza için de hükmün uygulanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Karşı tarafta yer alan yeğen B.T. ve oğlu A.T.'ye ise kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasından ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. Mahkeme ayrıca B.T. hakkında mala zarar vermekten 3 ay, ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan ise 1 yıl 15 gün ceza verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ceza, Suç, Son Dakika

