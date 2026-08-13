Tomarza\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kontrolü kaybolan otomobil yoldan çıkarak, boş araziye girdi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Develi Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, plakalı öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak, boş araziye girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından 2 yaralı ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışmaların ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.