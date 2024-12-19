Tombala Operasyonunda 3 Gözaltı

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Tombalacılara bağ evinde jandarma baskını: 3 gözaltı

Suçüstü yakalanan 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza kesildi

AKSARAY - Aksaray'da tombala ile kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik bağ evine operasyon düzenleyen jandarma 27 kişiyi suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Pir Hasan Yaylasında bir bağ evine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahsın bağ evinde kumar oynattığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İlçenin yaylasında bağ evini tespit eden jandarma istihbarat ekipleri bağ evini takibe aldı. 4 gün boyunca fiziksel olarak yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Jandarma İstihbarat Şubesi ekiplerinin Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek yaptığı operasyonda 27 kişi bağ evinde tombala ile kumar oynarken suçüstü yakalandı. Bağ evinde yapılan aramada 22 adet tombala kartı, 90 adet tombala pulu ve 5 bin 525 lira nakit para ele geçirildi. Olay yerinde kumar oynadığı tespit edilen 27 şahsa toplam 173 bin 470 lira para cezası kesilirken, İ.S., H.T. ve M.S. isimli 3 şahıs "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şahıs Aksaray Adliyesine sevk edildi.