Toplu taşımaya sıkı denetim: 2 bin 912 kontrol, 809 ihlal

24.04.2026 13:17  Güncelleme: 13:18
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yılın ilk aylarında toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde 2 bin 912 kontrol yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yılın ilk aylarında toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde 2 bin 912 kontrol yapıldı. Denetimler sonucunda 809 ihlal için işlem uygulanırken, bin 645 vatandaş şikayeti de titizlikle incelenerek değerlendirmeye alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçeler arası yolcu taşıma araçları ile şehir içi özel halk otobüslerinde vatandaşların güvenli, konforlu ve düzenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla periyodik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında eksiklik tespit edilen araç ve işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde varaka tutuluyor.

Sürücü belgeleri ve ruhsatlar incelendi

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, 1 Ocak-15 Nisan 2026 tarihleri arasında kent genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde; araç temizliği, ilan ve reklam uygunluğu, sürücülerin çalışma belgeleri ile araçların ruhsat ve bandrol durumları detaylı şekilde incelendi. Ayrıca koltukların durumu, kaporta, lastik ve cam kontrolleri de titizlikle yapılarak araçların mevzuata uygunluğu değerlendirildi.

2 bin 912 denetim yapıldı, bin 645 şikayet incelendi

Ekipler, 2 bin 912 denetim gerçekleştirirken tespit edilen eksiklikler ve ihlaller doğrultusunda 809 varaka düzenlendi. Vatandaşlardan gelen şikayet sayısı ise bin 645 olarak kayıtlara geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada güvenlik ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Advertisement
