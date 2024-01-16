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Toprak altında kalan işçiler için umutlu bekleyiş - Son Dakika
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Toprak altında kalan işçiler için umutlu bekleyiş

Tekirdağ'ın Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 9 metre toprak altında kalan 2 işçi için umutlu bekleyiş sürüyor. Olayı duyan çevre ildeki meslektaşları bölgeye akın ediyor. Ekipler ise canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

16.01.2024 - 01:42,  Güncelleme: 01:44
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Toprak altında kalan işçiler için umutlu bekleyiş

Umutlu bekleyiş sürüyor, duyan bölgeye koştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 9 metre toprak altında kalan 2 işçi için umutlu bekleyiş sürüyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde alüminyum fabrikası inşaatında kuyu kazımı sırasında meydana gelen göçükte Adem Kalaycı ile Zekariya Midilli toprak altında kalmıştı. Saat 15.30'da gerçekleşen göçükte 9 metre toprak altında kalan Kalaycı ve Midilli için arkadaşlarının umutlu bekleyişi sürüyor. Olayı duyan çevre ildeki meslektaşları bölgeye akın ediyor.

Zaman zaman bölgede gerginlik yaşanırken ekipler işçileri kurtarmak için canla başla çalışmaları sürdürüyor.

Öte yandan yaklaşık 4 ton kum çıkarıldı.

Toprak altında kalan işçiler için umutlu bekleyiş
Kaynak: İHA
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