Torbacı 19 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika
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Torbacı 19 Yıl Sonra Yakalandı

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Adana'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı.

30.01.2025 10:36
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19 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı yakalandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu ticareti yapmaktan 19 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü narkotik polisleri tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Çetin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde olduğunu tespit eden narkotik polisleri adrese baskın yaptı.

Baskın sırasında kaçmaya çalışan Çetin Ö., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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