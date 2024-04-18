Torbacılara 52 personelle şafak operasyonu: 10 gözaltı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 52 personel ile yapılan şafak operasyonunda 10 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 24 ekip 52 personel ile torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 6 şüpheli ile birlikte narkotik madde ve uyuşturucu, uyarıcı haplar, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 yıl 4 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.E. (28), uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve hırsızlık suçlarından toplam 13 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi G.B. (27), uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve hırsızlık suçlarından toplam 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ş. (44), uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile birlikte toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Torbacılara 52 personelle şafak operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Elazığ'da bir beton fabrikasında fork-lifti tamir etmek için altına giren işçi, krikonun kırılması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti. Talihsiz adamın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Bursa'da meydana gelen kazalarda hafif ticari araç seyir halindeki tıra çarptı ve tır refüje devrildi. Nilüfer ilçesinde ise hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Her iki kazada da toplamda 2 kişi yaralandı ve polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken jeneratörden sızan gazdan zehirlenen baba, oğul ve arkadaşları hayatını kaybetti. Definecilerin kimlikleri belirlenirken, cenazeler JAK ve AFAD ekiplerince mağaradan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde sörf yapan bir şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, bölgede sörf yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek ikaz etti. Şahıs, uyarıları dikkate alarak denizden çıktı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, apartman otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekileri ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi ve çevredekiler panik yaşadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?