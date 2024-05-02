Torpille bomba düzeneği kuran genç adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Torpille bomba düzeneği kuran genç adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Batuhan Y.'nin aracına torpil ile bomba düzeneği kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serdar E. emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Düzeneği tespit eden usta, patlasaydı dükkan bile havaya uçabilirdi.

02.05.2024 00:26
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Torpille bomba düzeneği kuran genç adliyeye sevk edildi

Düzeneği tespit eden usta: "Patlasaydı dükkan bile havaya uçabilirdi"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Batuhan Y.'nin aracına torpil ile bomba düzeneği kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serdar E. emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

İlçede yaşayan Batuhan Y.'nin babası oğluna ait aracın yağ kaçakları sebebiyle Kışla Sanayi Sitesi'ne götürdüğü burada aracın altında torpil ile bomba düzeneği kurulduğu tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan Serdar E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mühendislik mezunu olduğu öğrenilen Serdar E., ifadesinin alınmasının ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

"Patlasaydı dükkan bile havaya uçabilirdi"

Sahibinin yağ kaçağı şikayetiyle getirdiği aracın altına baktığında bomba düzeneğini fark ettiğini anlatan usta Ercan Yılmaz, düzeneğe yağ döküldüğünü söyleyerek şöyle dedi:

"Aracı bana müşterim getirdi. Yağ kaçırıyor şikayetiyle geldi. Aracı kaldırdım. Yağ damlaması vardı. O anda üstten bir parça olduğunu tespit ettik. Far beyni zannettik. Tekrar baktığımızda iki torpil şeklinde fünyesi olduğunu uzaktan kumandalı bomba şeklinde gördük. Parçayı alıp dışarı bıraktık. Arabanın sahibi polis ekiplerine haber verdi. Araç sahibi de şok tepki verdi. Gerekli yerlere bildirdiler. Yanık yağ da dökmüş muhafazanın üzerine. Yağ kaçağı falan yok. Isınmadan dolayı ateşleyeceğini düşünüyoruz. Patlasaydı sonuçta burada benzin boruları geçiyor. Büyük bir sıkıntıdan kurtulduk. Dükkan bile havaya uçabilirdi."

Kaynak: İHA

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