Tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içinden uyuşturucu çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince 2 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içerisine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik birimlerimizce geçtiğimiz gün Edremit İlçesinde 2 şahsa yönelik yapılan operasyonda şahıslara ait araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada tost makinesi ve elektrik süpürgesi içerisine gizlenmiş şekilde 2 parça halinde 3 Kilo 28 gram Metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri yakalanan R.Ç. ve B.İ. 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlattı.