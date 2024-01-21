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Tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içinden uyuşturucu çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri tarafından tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içerisine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.

Tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içinden uyuşturucu çıktı
21.01.2024 - 16:39,
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Tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içinden uyuşturucu çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince 2 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içerisine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik birimlerimizce geçtiğimiz gün Edremit İlçesinde 2 şahsa yönelik yapılan operasyonda şahıslara ait araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada tost makinesi ve elektrik süpürgesi içerisine gizlenmiş şekilde 2 parça halinde 3 Kilo 28 gram Metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri yakalanan R.Ç. ve B.İ. 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA
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