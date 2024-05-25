Tosya\'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki park halindeki araçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU