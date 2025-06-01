Tosya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.O. yönetimindeki 18 DU 361 plakalı otomobil, dinlenme tesisine girmek için kavşaktan dönüş yapan B.G. idaresindeki 05 RD 669 plakalı otomobille çarpıştı. Kazda her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU