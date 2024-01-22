Tosya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda polis ekipleri tarafından durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D100 karayolu Tosya geçişinde durdurulan araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramada 499,59 gram metamfetamin, 2,85 gram esrar, sentetik ecza hapı, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlermlerinin ardından adliyeye sevı edilenşahızlar tutuklandı. - KASTAMONU