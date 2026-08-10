Tosya\'da Yaya ve Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tosya ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Rıhtım Boyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.T. idaresindeki 07 TP 676 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ü.İ. isimli kadına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.