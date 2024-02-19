Trabzon'da 10 Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika
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Trabzon'da 10 Dolandırıcı Tutuklandı

Trabzon\'da 10 Dolandırıcı Tutuklandı

Trabzon'da telefon, sosyal medya ve internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 16 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, vatandaşlarla iletişime geçerek çeşitli yöntemlerle dolandırma işlemi gerçekleştiriyorlardı.

19.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Trabzon'da çok sayıda kişiyi telefon, sosyal medya ve internet üzerinden dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlarla sosyal medya, internet ve telefon üzerinden ile iletişime geçip çeşitli yöntemlerle dolandıran şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 Şubat günü Mersin, Gaziantep ve Batman'da yakalanarak gözaltına alınan toplam 16 kişi yakalanarak Trabzon'a getirildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadeleri sonrasında söz konusu kişiler Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden M.T., M.A.K.K., H.G., E.T.T., F.M. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B., B.G., B.U., F.Y., O.F., M.E., V.G., V.E., A.T. ve T.K. adlı şahıslar ise "dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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