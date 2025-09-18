Trabzon\'da Alışveriş Merkezinde Yangın: Kontrol Altında

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde Deppo' isimli alışveriş merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.15 sıralarında Darıca mahallesindeki 'Deppo' isimli alışveriş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından büyük ölçüde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan milyonlarca lira zararın meydana geldiği yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde durulurken, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - TRABZON