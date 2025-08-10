Trabzon\'da Autofest Festivalinde Polis ve Zabıta Arasında Arbede

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Autofest Modifiye ve Klasik Araç Festivali'nde polis ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı Stadı önündeki festival alanında henüz belirlenemeyen bir sebeple polis ve Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek arbedeye dönüştü. Kısa süreli arbedenin neden yaşandığı ise henüz netlik kazanmadı. - TRABZON