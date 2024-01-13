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Trabzon'da Baba Oğlunu Vurdu, İntihara Kalkıştı - Son Dakika
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Trabzon'da Baba Oğlunu Vurdu, İntihara Kalkıştı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir baba, evde tartıştığı oğlunu tabanca ile vurarak öldürdü. Ardından intihara kalkışan baba ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trabzon\'da Baba Oğlunu Vurdu, İntihara Kalkıştı
13.01.2024 - 14:38,  Güncelleme: 14:39
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde tartıştığı oğlunu tabanca ile vurarak öldüren baba intihara kalkıştı. Ağır yaralanan baba hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçenin Çukurçayır mahallesindeki Akın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saklı Kent Sitesi'nin 2. katında yaşayan Pirali Emral (66), henüz bilinmeyen nedenden dolayı oğlu Hasan Emral (47) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Pirali Emral, oğluna tabanca ile ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etmek istedi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan incelemede başından kurşun girişi olan Hasan Emral'ın hayatını kaybettiği, kafasına dayadığı silahla intihar girişiminde bulunan baba Pirali Emral'ın ise ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Baba Pirali Emral sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Emral'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Hasan Emral'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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