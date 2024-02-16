Trabzon'da Bir Kişi Tartıştığı Babasını Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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Trabzon'da Bir Kişi Tartıştığı Babasını Vurarak Öldürdü

Trabzon\'da Bir Kişi Tartıştığı Babasını Vurarak Öldürdü

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.

16.02.2024 20:09
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Trabzon'un Tonya ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Bayara mezrası Selenküstü mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet Kaan L. (26) ve babası Cafer L. (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan L., tabancayla babası Cafer L.'ye ateş etti. Cafer L. olay yerine hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Cafer L.'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından Ahmet Kaan L. babasını vurduğu silah ile polis merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzon'da Bir Kişi Tartıştığı Babasını Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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