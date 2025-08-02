Trabzon'da Boşanma İfadesi Kanlı Sonuçlandı - Son Dakika
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Trabzon'da Boşanma İfadesi Kanlı Sonuçlandı

02.08.2025 20:21
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Sinem Topaloğlu'nu öldüren sanık, boşanma davasında tartıştıklarını ve kendini kaybettiğini söyledi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu'nu evinde silahla vurarak öldüren sanığın ilk ifadesinde, "Boşanma davası konusunda tartıştık, kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı. Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop'ta ulaşıldı.

Sinop'ta yakalandıktan sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Somun, sorgusunun ardından zırhlı araçla Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Somun'un polise verdiği ilk ifadesinde "Sinem'i seviyordum, yaklaşık 2 yıl önce evlendik. Sinem'in gemi kaptanlığı kursunda ve stajında hem yanında oldum. Düğün altınlarından bir yakınına borç vermiştik. İlk tartışmamız bu yüzden oldu, sonrasında sorunlarımız büyüdü. Boşanma davası sürecinde çok yıprandım. Ne yaptıysam onu bu kararından vazgeçiremedim. Onunla yüz yüze konuşmak istedim. O görüşmek istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusunda tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hakim olamadım. Ne yaptığımı o an fark etmedim. Kendimden geçmiştim. Böyle olmasını asla istemezdim" dediği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Boşanma İfadesi Kanlı Sonuçlandı - Son Dakika

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