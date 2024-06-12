Trabzon'da Epilepsi Hastası Vatandaş Uçurumdan Kurtarıldı

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Trabzon'da 10 metre yükseklikten uçuruma düşen epilepsi hastası vatandaş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 10 metre yükseklikten düşen ve yaralanan epilepsi hastası İ.K.'yı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine anında hareket ederek yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla kurtarma istasyonu kuran ekipler, yaralı vatandaşı sedyeye bağlayıp düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Vatandaşlar kurtarma sonrası itfaiye ve AFAD personellerine teşekkür etti. - TRABZON