Trabzon'da Epilepsi Hastası Vatandaş Uçurumdan Kurtarıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Epilepsi Hastası Vatandaş Uçurumdan Kurtarıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon'da 10 metre yükseklikten düşen epilepsi hastası vatandaşı kurtardı. İtfaiye ekipleri, yaralı vatandaşı halatla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

12.06.2024 09:59
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Trabzon'da 10 metre yükseklikten uçuruma düşen epilepsi hastası vatandaş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 10 metre yükseklikten düşen ve yaralanan epilepsi hastası İ.K.'yı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine anında hareket ederek yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla kurtarma istasyonu kuran ekipler, yaralı vatandaşı sedyeye bağlayıp düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Vatandaşlar kurtarma sonrası itfaiye ve AFAD personellerine teşekkür etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Epilepsi Hastası Vatandaş Uçurumdan Kurtarıldı - Son Dakika

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