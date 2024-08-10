Trabzon'da Eren Bülbül'ü hedef alan paylaşım yapan sanığın yakalanması bekleniyor

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Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül hakkında sosyal medyadan "Bizim arkadaşları ihbar etmek için gitti sonra kurşunu yedi" şeklinde paylaşım yapan sanığın hakim karşısına çıkmak üzere yakalanması bekleniyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit edildi. 15 yaşında şehit edilen Bülbül, her ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından 'iyiki varsın Eren' etiketiyle anılmaya başlandı.

"Bizim arkadaşları ihbar etmek için gitti sonra kurşunu yedi" paylaşımına soruşturma

Bülbül'ün şehit edilişinin 2.yıldönümü olan 11 Ağustos 2019 yılında, aynı etiket üzerinden Mehmet Sebih Demir isimli bir şahsın, "Eren bir kahraman, şaka şaka, b... yoluna gitti Niyazi, bizim arkadaşları ihbar etmek için gitti sonra kurşunu yedi" şeklinde yazılar yazdığı tespit edildi. Aynı gün Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbar sonucu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yakalama kararı çıkarıldı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Eren Bülbül 'mağdur', Mehmet Sebih Demir ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, söz konusu yazıları yazarak paylaşımlar yapan Demir'in ifadesinin alınması için yazı yazıldığı ancak bunun yerine getirilmemesi akabinde Demir hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Şehit Bülbül'ün hatırasına hakaret ettiği ve teröristleri övdüğü belirtildi

Hazırlanan iddianamede, Mehmet Sebih Demir hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' gibi suçlardan başka soruşturma dosyalarının ve başkaca yakalama kararlarının da bulunduğu belirlendi. Şehit Eren Bülbül'ün hatırasına hakaret ettiği ve şehit Bülbül'ü öldüren teröristleri övdüğü tespit edilen Demir'in 'kişinin hatırasına alenen hakaret' ve 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından toplamda 3 ay 15 günden 4 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık sıfatıyla yargılanacak olan Mehmet Sebih Demir'in yerleşim adresinin Bahçelievler'de bulunduğunu ve yetkili mahkemenin Bakırköy Asliye Ceza Mahkemeleri olduğunu belirterek dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dosyanın ulaştığı Bakırköy 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılamaya devam edildi.

Mütalaa açıklandı: 'Bizim arkadaşlar' kelimesi ile örgüt üyesi olduğunu teyit etmiş oldu

Duruşmanın görüldüğü Bakırköy 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, hakkındaki yakalama kararı devam eden firari sanık Mehmet Sebih Demir'in kullanmış olduğu 'bizim arkadaşlar' kelimesi ile aslında terör örgütü mensuplarıyla birlikte olduğunu teyit ettiğini, ek olarak üyesi olduğu örgütün propagandasını yaptığını vurguladı.

Dosya, terör suçlarına bakmakla yetkili adliyeye gönderildi

Açıklanan mütalaada, bu gerekçelerden sanığın eyleminin Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girme ihtimalinin bulunduğu belirtildi ve görevsizlik kararı verilerek dosyanın terör suçlarına bakmakla yetkili olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilmesine karar verilmesi talep edildi. Mahkeme de mütalaa doğrultusunda karar vererek dosyanın İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Sanık yakalandığı takdirde zorla getirilecek

Dosyanın son olarak geldiği İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi ise yaptığı son duruşmada, savunma vermekten kaçındığı anlaşılan sanık Demir hakkındaki yakalama kararının devamına ve sanığın adresine dönme ihtimaline karşı zorla getirilmesine hükmetti ve duruşmayı erteledi. Firari sanık Mehmet Sebih Demir'in hakim karşısına çıkabilmesi için yakalanmasının beklenilmesine devam ediliyor. - İSTANBUL