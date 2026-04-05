Trabzon'da Eski Eşi Bıçakla Yaralandı

Trabzon'da boşandığı eski eşiyle parkta buluşan şahıs, çıkan tartışmada kadını bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Fatih Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce boşanan A.G. (48) ile eski eşi H.G. (42), konuşmak üzere parkta bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.G., yanında bulunan bıçakla eski eşi H.G.'yi kalçasından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli A.G., suç aletiyle birlikte Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON